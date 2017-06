11:32, 13 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me qytetarët e Klosit, në Dibër, ku është njohur me hallet dhe nevojat e tyre.

Sipas tij, kjo do të arrihet me planin e tij ekonomik të taksave të ulta, mbështetjes së drejtpërdrejtë me fonde për fermerët dhe nxitjes së zhvillimit të fabrikave prodhuese, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

