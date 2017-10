21:03, 15 Tetor 2017

Kreu i opozitës Lulzim Basha, ka uruar por fitoren e zgjedhjeve parlamentare në Austri, kreun e Partisë Popullore Austriake, Sebastian Kurz.

Ka qenë vetë Basha, i cili me anë të një postimi në Facebook, ka njoftuar se ka uruar kancelarin e ri të Austrisë. Sipas tij me kancelarin e ri të Austrisë, Shqipëria do të ketë një mbështetje edhe më të madhe në rruigën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkruan syri.net.

Ja postimi i Bashës:

Sapo urova mikun tim, kryetarin e Partisë Popullore Austriake, Sebastian Kurz për fitoren në zgjedhjet e sotme parlamentare. Fitorja e tij pas nje beteje të fortë dhe fushate të shkëlqyeshme është një lajm i mirë për Austrinë, Europën dhe familjen tonë politike EPP – European People’s Party. Me kancelarin e ri Kurz, Shqipëria do të ketë vëmendje dhe mbështetje më të fuqishme në sfidat jetike të demokracisë dhe integrimit europian.

