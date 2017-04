19:40, 19 Prill 2017

Sheshet dhe rrugët e Shqipërisë do të mbushen nga armata paqësore e qytetarëve të republikës së re.

Ky ka qenë paralajmërimi i Lulzim Bashës, nëse qeveria nuk i hap rrugë dialogut. Basha e shumëzoi me zero rëndësinë e skadimit të afatit për regjistrimin e koalicioneve.

Për Bashën, qeveria teknike është zgjidhja dhe opozita nuk do tërhiqet nga ky vendim, shkruan Lapsi.al.

“Qytetarët janë ngritur më 18 shkurt dhe nuk do të ulen më deri në fitore. Jemi shumë më shumë se në 18 shkurt dhe nesër akoma më shumë ndaj le ti hapin rrugë dialogut, ti thërrasin mendjes përndryshe sheshet dhe rrugët e Shqipërisë do pushohen nga armata paqësore e qytetarëve të republikës së re”.

Lulzim Basha deklaroi se opozita nuk do të tërhiqet nga protesta për zgjedhje të lira dhe të ndershme edhe pse data për koalicionin skadon për pak orë.

“Data për koalicionin skadon për pak orë, por hesapet për koalicionin e tyre le ti bëjnë vetë se nuk na bëhet vonë, por zgjidhja e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme është qeveria teknike me mbëshetje të gjerë politike që do luftojë krimin dhe do nxjerrë të inkriminuarit nga zyrat, pra ka punë për të bërë, mos e humbni kohën kot, mos kini shpresë se ne do tërhiqemi, mos kini shpresë se populli dhe unë do tërhiqemi ne do ta fitojmë këtë betejë me çdo kusht”, u shpreh sot kreu i opozitës nga çadra e protestës.

