10:36, 22 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha, thotë në një postim në Facebook se “papunësia, pensionet e ulta, çmimet e rritura kanë ulur fuqinë blerëse të qytetarëve”.

“Vetëm një ekonomi e fortë do të rrisë të ardhurat, do të rrisë punësimin, do të zvogëlojë varfërinë. Këtë do të arrij me planin tim ekonomik, i cili do të sigurojë një të ardhme të sigurt për të gjithë”, shtoi kreu i PD-së.



