15:52, 20 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha nga Kavaja tha se Edi Rama ka menduar vetëm për veten e tij sesi të fuqizojë kriminelët.

Sipas tij, të dielën qytetarët do të vendosin nëse do të vazhdojnë katër vjet të tjera me fasadë, krim e drogë apo do të votojnë për programin e një ekonomie të shëndoshë.

“Më 25 qershor shqiptarët do të votojnë nëse do të vazhdojnë me republikën e vjetër të krimit apo do të ecin përpara për një ekonomi të shëndoshë. Në këtë datë merr fund lokomotiva e fundit e trenit të republikës së vjetër, për të ndërtuar një tren vetëm për shqiptarët, ku të mos ketë vend për asnjë të inkriminuar”, ishte fjala e Bashës, shkruan gazeta Shekulli.

Sipas tij, në këto zgjedhje PD ka një program të marrë më së miri nga ndërkombëtarët dhe se nuk bën aspak premtime boshe.

Lulzim Basha ka theksuar se ditën e diel, shqiptarët do të vendosin nëse duan të vazhdojnë të kenë qeverisje me fasadë apo duan realisht ekonomi të fortë.

