16:46, 14 Korrik 2017

Në takimin me demokratët gjatë turit për kreun e PD, Lulzim Basha u ndal për herë të parë tek zërat mbi një koalicion të mundshëm me PS.

“Ju siguroj që do të vazhdoj t’ju shërbej me sakrificë totale çdo sekondë të drejtimit tim, duke luftuar me ju dhe për ju, për çdo demokrat dhe për çdo shqiptar, me të gjithë demokratët e bashkuar në një betejë e cila nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë përfundim tjetër, përveç fitores së të drejtës, zgjedhje të lira e të ndershme e përmes tyre, fitores së projektit tonë”, tha Basha, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Interesante