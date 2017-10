19:07, 5 Tetor 2017

Lulzim Basha deklaroi se Edi Rama dhe Gramoz Ruçi po shkelin të drejtën e fjalës së lirë në parlament.

Sipas tij, opozita nuk do të lejojë që Rama dhe Ruçi të kthejnë vendin 30 vite pas.

Basha u shpreh se opozita ka të drejtë të patjetërsueshme të ngrejë zërin e saj në Parlament, por kjo gjë po pengohet nga mazhoranca.

Ai u shpreh se Parlamenti duhet të garantojë paqen sociale, pasi ajo është e rrezikuar.

“Parlamenti shkel të drejtën për faljen e lirë. Kjo e drejtë shkelet Rama dhe Ruci. Rama do që ti mbyllë gojën shqiptarëve. Parlamenti duhet të garantojë paqen sociale, pasi është e rrezikuar”, u shpreh Basha para gazetarëve, shkruan Lapsi.al.

“Nëse në këtë Parlament vendoset të rikthehet regjimi diktatorial ka ardhur koha që të themi të vërtetën troç. Opozitës i lind e drejta që të thërrasë shqiptarët të marrin të drejtën e tyre. Pas këtij atentati grupi i PD-së do të shikojë se si do të dalin nga kjo krizë. Nuk do të lejojmë që Ruçi dhe Rama të na kthejnë pas 30 vite”, tha Basha.

Sot Gramoz Ruçi përjashtoi Bashën nga punimet në Kuvend, por ky i fundit nuk u largua. Senca u ndërpre disa herë, derisa Ruçi vendosi një shkëputje disa orëshe dhe seanca do të rifillonte në ora 18:00.

Këto orë, deputetët e PD-së u ‘ngujuan’ brenda në Parlament. Me fillimin e seancës ata ishin po aty, duke zënë foltoren.

Në kushte jo normale Ruçi drejtoi rendin e ditës për pak minuta, deri në përfundim të seancës.

