16:37, 22 Qershor 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha vazhdoi takimet me qytetarët në zonën e Maliti, ku u tregoi për zgjidhjet, që sipas tij, vijnë nga plani ekonomik i opozitës.

Basha u takua edhe me sipërmarrës, që njohën kreun e opozitës me vështirësitë që hasin. Basha u premtoi se plani i PD-së do të ndezë motorin e ekonomisë, do të sjellë rritje të konsumit, rritje të prodhimit dhe futjen e parasë në qarkullim, raporton TCh, transmeton Klan Kosova.

“Një plan I kombinuar që sjell zhvillim, vende pune, dhe mbështetje për të pamundurit, për të rinjtë dhe pensionistët”, tha Basha.