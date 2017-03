12:17, 5 Mars 2017

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha iu përgjigj edhe njëherë sfidës së kryeministrit Rama për t’u ulur në një tryezë dialogu, qoftë edhe në çadrën e opozitës. Basha tha se Rama është i mirëpritur në çadër vetëm për të firmosur për qeverinë teknike që do të garantojë zgjedhje të lira e të pavarura.

“Nuk ke pse vjen për tjetër gjë në këtë shesh, përndryshe do të jetë sheshi që do të vijë tek ti”, u shpreh Basha duke folur përpara fermerëve, të cilët, sipas tij, janë gënjyer për 3 vjet me radhë nga Rama. /Lapsi.al