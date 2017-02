14:07, 6 Shkurt 2017

“Ndërsa Edi Rama me shpurën e tij ka dy orë që flet direkt në çdo televizon të vendit për arritjet e tij në fushën e energjisë, e gjithë zona e Tiranës në rrugën e Elbasanit është pa drita”.

“Nuk ka skenë më domethënëse: fasada me drita që krijon Edi Rama në televizon dhe realiteti i errët i shqiptarëve. Edi Rama u premtoi qyetarëve se do ua ulte çmimin e energjisë, por ua rriti. I futi shqiptarët e pamundur në ankth e terror për mospagimin e dritave. Ata që nuk paguan dot, i çoi në burg. Të tjerë kaluan në dëshpërim dhe vranë veten nga pamundësia. Ndryshe u soll me miqtë. CEZ-it i fali 600 milionë euro. Miqve në Tiranë u ka dhënë miliona euro në tendera dhe kontrata. Të varfërve dhe të pamundurve kërbaçin, miqve kulaçin. Kjo është reforma e Edi Ramës në energji”, shkroi Basha.

“Ne nuk do të lëmë asnjë familje në errësire se nuk ka mundësi të paguajë energjinë. 200 kw për familjet në nevojë do ta paguajë shteti”, përfundoi postimin e tij Lulzim Basha, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

