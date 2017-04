12:58, 28 Prill 2017

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha e quajti “pazar të pisët” zgjedhjen e Ilir Metës në postin e presidentit. Nga çadra tha se sot Edi Rama firmosi dështimin total për reformën në drejtësi.

“Këta e konsiderojnë gjithçka çifligun e tyre. Pasi i hoqën me ligj çdo kompetencë dhe e shndërruan në një zyrë me më pak fuqi veprimi se një post drejtori Vlorë e trajtojnë si një plaçkë për të kënaqur orekset dhe për të mbyllur pazarin e pisët me atë të cilit mendojnë se do asgjësojnë demokracinë”, ka thënë ai, shkruan Ora News.

Sot është dita e 70 – të e protestës.

“Rruga e vetme e shpëtimit është qeveria teknike si garante e zgjedhjeve të lira e të ndershme përfshi votimin dhe numërimin elektronik dhe më pas Vettingun që ai bën sikur e do dhe që ai i trembet si vampiri dritës së diellit. Qeveri teknike dhe ditën e parë të kësaj qeveri vettingun e vërtetë”.

