12:39, 28 Prill 2017

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë bashkëbisedimit me qytetarë të Vlorës në çadrën e protestës, theksoi se “Edi Rama nuk do një Shqipëri të reformuar, por një Shqipëri çiflig, që ta grabisë e ta mbushë me drogë dhe të bëjë pazar me gjithçka që ka ky vend, përfshi edhe funksionin e Presidentit”.

“Qeverisja jashtë Kushtetutës, është tirani. Koha kur në Shqipëri tolerohej diktatura ka shkuar, për të mos u kthyer kurrë më. Edi Rama dështoi me ekonominë e vendit. Qeverisja e Ramës ka dështuar, shkatërroi të gjithë Shqipërinë”, shtoi Basha.

“Që orën e parë të qeverisë teknike do të nisë zbatimi i vetting-ut, të cilit Rama i trembet si vampiri dritës së diellit. Rama refuzon ofertën qytetare për zgjidhje me dialog, pasi frika e tij ka për motiv mijëra gjëma”, nënvizon Basha.



