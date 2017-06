Gjatë një takimi me banorët e Prrenjasit, kreu i demokratëve Lulzim Basha iu kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama lidhur me deklaratat e këtij të fundit në lidhje me reformën e administratës shtetërore.

Basha theksoi se Rama “ra brenda me fjalët e veta” pasi ka pranuar që duhet shembur Republika e vjetër.

“Një orë më parë ndodhi gjëja më e çuditshme në 27 vite histori politike. Rama ra brenda me fjalët e veta duke thënë që duhet shembur Republika e vjetër e për këtë duhen reforma. Rama në monologun e tij të së dielës ka thënë se duhen reforma dhe duhet shembur republika e vjetër dhe ka thënë se do e bëjë ai. Nuk tha se çfarë e pengoi të mbante premtimet por ju e dini se i ka penguar tepsia. Rama është personifikim i Republikës së vjetër. Ndaj s’mund të themelojë të renë. Të renë e themeluat ju. Unë kam planin, vendosmërinë dhe vullnetin ta çoj përpara,” tha Basha nga Prrenjasi, shkruan gazeta Shekulli.