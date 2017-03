12:22, 1 Mars 2017

Në ditën e 12-të të protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi një bashkëbisedim me qytetarët mbi drogën, që, sipas tij, ka mbuluar vendin.

“Si u arratis Arben Frroku? Pse u fsheh për 3 muaj kërkesa e ekstradimit të Mark Frrokut? Sepse policia i bindej urdhrave të një ministri të lidhur me kriminelët. Vendosja e Saimir Tahirit në krye të Ministrisë së Brendshme ishte pika e parë e planit. Pika e dytë ishte vendosja në drejtimin e policisë elementëve të lidhur me krimin. Kjo solli mbulimin e vendit me drogë, përfitimet e të cilës shkojnë në duart e kupolës kriminale, të lidhur drejtpërdrejtë me Edi Ramën dhe Saimir Tahirin”, shtoi Basha.

