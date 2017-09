9:40, 12 Shtator 2017

Në fjalimin e parë si kryetar i opozitës, Lulzim Basha ka bërë bilancin sipas tij të dështuar të qeverisë “Rama 1”.

Duke iu drejtuar kryeministrit, Basha ka theksuar se, këto ishin vitet e ferrit për shqiptarët dhe se nëse zgjedhjet do të kishin qenë të lira ai nuk do të ulej në postin e kreut të ekzekutivit.

““Rama 1: është qeveria e parë që nuk ka sjellë asnjë arritje në rrugën e integrimit. BE pranoi dhënien e statusit të kandidatit për punën e bërë nga qeveria e kaluar. Asnjë hap tjetër, madje janë bërë hapa prapa, pasi disa qeveri europiane kanë kërkuar rivendosjen e vizave”, ka thënë Basha, shkruan Top Channel.

Gjithashtu, ka vijuar ai, qeveria “Rama 1” nuk solli asnjë investim të huaj në këto 4 vjet, por u bë qeveria që ka marrë borxhin më të madh publik, 2.5 miliardë dollarë borxh.

“Qeveria krijoi borxhe të tjera, ka 300 milionë euro borxhe ndaj biznesit. Kjo qeveri nuk ka bërë asnjë investim në infrastrukturën e transportit. 600 milionë euro shkuan për fasada zyrash, mobilime dhe shpenzime luksi”, ka pohuar Basha.

Kapja e qeverisë nga krimi i organizuar ka qenë një tjetër pikë e prekur prej tij.

“Kjo qeveri është e kapur nga krimi i organizuar. Qeveritë e huaja i dhanë ultimatum “Rama 1-shit” që të shkarkonte ministrin e Brendshëm, si person i lidhur direkt me qarqet e krimit. DASH e futi Shqipërinë në listën e zezë të vendeve kryesore për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave”, ka thënë Basha.

Ai e ka kritikuar kryeministrin se ka drejtuar qeverinë që solli eksodin më të madh të shqiptarëve, duke i barazuar me Sirinë. Ndërsa sa i takon marrëdhënieve fqinjësore, ai ka theksuar se, “takimet me batuta Rama-Vuçiç nuk kanë sjellë asnjë efekt, as zhbllokimin e linjës së interkonjeksionit me Kosovën”.

Më tej Basha ka përmendur edhe refuzimin e vizës nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara për kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi; si dhe caktimin e Fatmir Xhafajt ministër të Brendshëm, kur vëllai i tij kërkohet nga drejtësia italiane për trafik droge.

“Nuk ka siguri për fëmijët tanë me Rucin dhe Xhafajn. Për shkak të drogës ke penguar integrimin europian të vendit”, ka shtuar Basha duke iu drejtuar Ramës.

Për Bashën, që situata të ndryshojë duhet që kryeministri të shkarkojë elementët e inkriminuar në qeverinë e tij, qendrore dhe vendore. “Duhet të shkarkosh Gramoz Ruçin, Fatmir Xhafajn, kryetarët e bashkive nga bota e krimit. I bën dot këto?”, ka shtuar Basha.

Kreu i PD ka kritikuar edhe programin e kabinetit “Rama 2”, duke vlerësuar se ai nuk përmban asgjë serioze për zgjidhjen e problemeve të vendit, “por përmban vetëm terma të kërkuara në Google Search”.

