8:48, 17 Mars 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha shtroi edhe një herë kërkesën për qeveri teknike, por me kushtin që ajo të ketë vulën e partive opozitare.

Ai foli për disa siç i quajti “lojëra të Edi Ramës”, që i cilësoi të papranueshme për opozitën.

Basha takoi në çadrën e opozitës personat me aftësi të kufizuara, problemet e të cilëve i lidhi edhe me Reformën në Drejtësi. Kreu i Partisë Demokratike tha se, ata që padrejtësisht përfituan nga paratë publike gjatë qeverisjes së socialistëve do të përgjigjen te drejtësia e pastër dhe jo tek ajo që kërkon të krijojë Edi Rama.

“Jo ne, por prokurorët dhe gjyqtarët e pavarur, jo të kapur siç dëshiron të bëjë ai dhe miqtë e tij sorosianë në Shqipëri. Reforma në Drejtësi do të zbatohet vetëm sipas kritereve europiane, që ne votuam me konsensus më 22 korrik. Prokurorët dhe gjyqtarët e pakapur e të pavarur, me mbështetjen politike të Republikës së re, do të vendosin para përgjegjësisë çdo njeri që ka futur duart në pasuritë e shqiptarëve”, tha Basha.

/ Top Channel



