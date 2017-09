16:09, 15 Shtator 2017

Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha në mbledhjen e zhvilluar ditën e sotme duket se ka ngritur tonet dhe ka folur ashpër ndaj deputetëve duke iu kërkuar të punojnë me kohë të plotë për të rritur opozitarizmin.

“Deputetët do funksionojnë ndryshe. Puna e deputetit është full time, jo me kohë të pjesshme. Duhet disiplinim i punës, për te rritur eficencën dhe opozitarizmin. Nuk mund të lejohen më angazhime të pjesshme me disa orë. Deputetët do të angazhohen çdo ditë me kohë të plotë si ligjvënës dhe në shërbim të qytetarëve”, ka deklaruar Basha, shkruan gazeta Shekulli.

E ndërsa mësohet se janë caktuar ditët e kalendaret për mbledhjen dhe përgatitjen e deputetëve për ligjet dhe oponencën në parlament dhe në publik, si dhe ditët e takimit me qytetarët në zonat elektorale.

“Të gjithë deputetë aktive, asnjë i mënjanuar”, ka theksuar Basha në mbledhjen e Kryesisë së grupit parlamentar të PD.

