19:51, 7 Maj 2017

Kryesia dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, janë mbledhur sot për të diskutuar mbi organizimin e protestës së 13 majit në Tiranë.

Në lidhje me zgjedhjet e 18 qershorit, lideri i opozitës tha se PD-ja nuk ka marrë një vendim për mospjesëmarrje apo bojkot në zgjedhje.

“Zgjedhjet që do të zhvillohen më 18 qershor, janë të një koalicioni monist. Zgjedhje moniste, pa opozitën, nuk do të ketë me 18 qershor”, tha kreu i PD-së.

Para Kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Basha vlerësoi edhe protestën që pritet të organizohet më 13 maj. “Protesta e 13 Majit do të jetë më e madhja që ka patur Shqipëria”, tha kreu i PD-së./Tch



