23:17, 2 Maj 2017

Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Lulzim Basha ka folur përpara medieve pas mbledhjes së PD që ka zgjatur për tri orë dhe në të cilën u përfshi edhe një konferencë online me Johanes Hahn dhe me Jozeph Daul, president i grupit të PPE.

Pas mbledhjes së grupit, Basha u shpreh kështu: “E vërteta është si vijon. Grupi parlamentar i PD është mbledhur sot për një videokonferencë me Joseph Daul të PPE dhe Hahn. Ne përcollëm shqetësimin tonë për krimin, drogën në Shqipëri. U përcoll kështu edhe mesazhi shumë i rëndësishëm i BE për luftën kundër drogës”, tha Basha, shkruan gazeta Shekulli.

Ai i është kthyer edhe takimit që kanë pasur liderët politikë me dy të dërguarit e BE­së në Shqipëri, Mc Allister dhe Fleckenstein.

“U kthye në vëmendje e marta e javës së kaluar. Propozimi që na kanë dhënë më 25 prill kishte të bënte me këto pika: Shtyrja e zgjedhjeve më 16 korrik. Zëvendësimi i katër ministrave të qeverisë të propozuar nga Rama dhe me propozimin tonë si dhe një paketë mikse për zgjedhjen me konsensus të presidentit dhe Avokatit të Popullit. Si dhe duam shumicën e KQZ në favor të PD dhe jo kryetarit të saj”, tha lideri demokrat. Basha ka theksuar se PD sot do që të ndryshohet kryeministri i vendit.

“Ne kemi kërkuar një tjetër kryeministër, të propozuar nga PS dhe të miratuar nga ne”, theksoi numri një i Partisë Demokratike. Për Bashën, deklarata e Gabriel se fajin e ka opozita është e papranueshme.

Interesante