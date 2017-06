9:08, 22 Qershor 2017

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha është takuar të mërkurën edhe me qytetarët e Shkodrës në kuadër të fushatës elektorale.

Basha u ka kërkuar qytetarëve të Shkodrës të votojnë masivisht ditën e dielë dhe të zgjedhin programin e Partisë Demokratike, si zgjedhja e vetme për të rritur ekonominë, shkruan Top Channel.

“Me datë 25 qershor, këtë të dielë të madhe, të këtij bashkimi gjigand të shqiptarëve, ju që nuk e keni ndarë mendjen nuk do të votoni për asgjë tjetër përveçse nëse do të kemi një ekonomi të forte, apo jo. Nëse do të kemi taksa të ulëta që të rrisim ekonominë, apo jo. Nëse paratë e shqiptarëve do të shkojnë për shkollat e fëmijëve, për shëndetësinë e familjarëve, për Universitetin e Shkodrës dhe rininë me stazhe pune apo për fasada, palma, zyra e për makina”.

