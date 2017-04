22:28, 6 Prill 2017

Nga çadra në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, kryetari i PD Lulzim Basha ka shprehur sërish rezervat e tij për takimin e mundshëm me kryeministrin Rama.

“Në këto orë të vendimmarrjeve të mëdha kërkon që dialogu politik, si mënyra më e paqtë për të zgjidhur problemin e zgjedhjeve përmes një qeverie teknike, ta kthejë në një pazar për mbijetesën e republikës së vjetër. Një pazar që komploti ekonomiko-politik në dëm të shqiptarëve të vazhdojë. Që të vazhdojë të mbajë në këmbë qeverinë e krimit, që i mbylli Shqipërisë rrugën e integrimit në BE dhe që rrezikon liberalizimin e vizave”, ka thënë Basha.

Për kreun e opozitës, kreu i qeverisë dëshiron një kopje të takimit të vitit të kaluar për reformën në drejtësi, ku sipas tij nuk kishte përgatitur plane konkrete por vetëm monologje.

“Duan një dialog fasadë, me fjalime të parapërgatitura, me monologje. Por monologje shterpë ne nuk pranojmë dhe nuk do të pranojmë”, ka vijuar Basha.

Ai ka shtuar se, opozita është e hapur për një dialog të vërtetë politik, që sipas tij duhet të ketë dy objektiva:

“Ndërtimin e qeverisë teknike; dhe përcaktimin e mandatit të kësaj qeverie për: dekriminalizimin e plotë të shtetit shqiptar, luftën e vërtetë kundër drogës dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme”, ka shtuar Basha.

Teksa ka përsëritur akuzat për lidhjet e qeverisë me atë që e quan “narkomafia shqiptare”, Basha ka nënvizuar se me paratë e drogës mazhoranca në pushtet ka bërë lobing në kancelaritë ndërkombëtare për interesat e saj personale dhe jo ato të shqiptarëve.

