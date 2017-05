22:58, 2 Maj 2017

Basha edhe sot pas mbledhjes së grupit nuk duket se është tërhequr nga heqja e Ramës për të hyrë në zgjedhje.

“Ne nuk mund ta bëjmë këtë për hir të karrigeve tona” tha basha pas mbledhjes. Nëse do ta bënim këtë ne nuk do të kishim legjitimitet për të përmbajtur njerzit e mërzitur nga kjo qeveri. Shqiptarët ose do të reagojnë vetë ose do të trokasin në kufijtë e Europës sic kanë bërë plot 300 mijë bashkombasit tanë” ka kërcënuar Basha duke theksuar edhe njëherë se nuk tërhiqet nga shtyrja e zgjedhjeve dhe qeveria teknike, shkruan Lapsi.al.

Interesante