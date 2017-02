12:15, 17 Shkurt 2017

Edhe pse ka një leje nga Policia për zhvillm proteste nga ora 12:00 deri në 16:00, Partia Demokratike jep informacione se protesta nuk do të përfundojë në atë orar.

Ndërsa raportimeve të mediave të marra nga burimi anonime per provokime të policisë, nuk do ketë, shprehet Basha në një takim me aleatët e koalicionit.

Ai ka sqaruar se protesta do jetë paqësore, por nuk dihet se kur do përfundojë, shkruan Lapsi.al.

Polica ka marrë masa të shumta sigurie për protestën e nesërme ku priten të jenë në shesh rreth 1000 forca policie.

