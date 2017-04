13:18, 2 Prill 2017

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka zgjedhur sot qytetin e Shkodrës për të përcjellë mesazhet e tij politike dhe për t’iu kundërpërgjigjur Kryeministrit Edi Rama sipas të cilit, zgjedhjet më 18 qershor do të zhvillohen me ose pa opoitën.

Por Basha, nga Memoriali i 2 Prillit, tksa ka shprehur mirënjohjen për 4 heronjtë e demokracisë: Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu, që 26 vite më parë luftuan për lirinë me çmimin më të madh, me jetën e tyre, siç u shpreh, theksoi se “nuk do të heqim dorë nga protesta derisa të fitohet beteja për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

