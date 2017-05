10:44, 13 Maj 2017

Lulzim Basha në protestën e sotme të opozitës do të jetë i shoqëruar nga gruaja dhe dy vajzat e tij.

Këtë veprim ai do të bëj për të treguar se protesta do të jetë paqësore. Sipas organizatorëve protesta do të fillojë në orën 12:00.

