16:50, 16 Qershor 2017

Lulzim Basha ka vazhduar fushatën e tij në Vlorë ku ka përmendur disa shifra për të treguar se si, sipas tij, qeveria e Edi Ramës ka keqpërdorur taksat e rritura të shqiptarëve në 4 vjet.

“350 milionë euro për zyra. Mund të ishin dyfishuar pensionet me ato lekë, subvencionuar fermerët. Tenderët i ka fituar gjithmonë e njëjta dorë, 10 miqtë e Edi Ramës”, tha Basha, njofton Top Channel.

Ai tha se e shikon 25 qershorin si rastin më të mirë që u jepet shqiptarëve për të ndryshuar për mire jetën dhe për t’i dhënë fund krizës.

“Duhet një plan për ta nxjerrë Shqipërinë, një plan i zbatueshëm si ky që kam unë, një plan ekonomik i ngjashëm me atë që po aplikon sot presidenti Donald Trump, me ulje taksash, ndihmë për sipërmarrjen për të krijuar vende pune, me investime në infrastrukturë që ndihmon zhvillimin dhe jo infrastrukturë rrush e kumbulla”, vijoi kreu i PD-së.

Lulzim Basha tregoi qëllimin kryesor të planit të tij ekonomik.

“Paratë janë tek një grusht njerëzish. Ky plan bën rishpërndarjen e parave. Kthen paratë tek njerëzit, tek konsumatori, tek pensionistët, tek njerëzit e thjeshtë”.

“Me uljen e taksave, uljen e TVSH, menjëherë nis injektimi i miliona eurove që sot zhduken në xhepat e qeverisë së korruptuar të Edi Ramës. Këto para do të jenë në xhepat tuaj, 400 milionë euro”.

“Unë kam planin, kam përvojën, vendosmërinë, mbështetjen kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ju ftoj të bashkohemi të gjithë me 25 qershor të votojmë umrin 6 dhe të hapim derën e një të nesërme të sigurt”.

klankosova.tv