18:48, 23 Shkurt 2017

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në ditën e gjashtë të protestës kundër qeverisjes u premtoi studentëve mbështetje financiare kur ai të jetë në pushtet.

Në prani të studentëve nga e gjithë Shqipëria, kryeopozitari u premtoi atyre shfuqizim të ligjit të arsimit të lartë.

Nga ana tjetër Basha tha se PD ka një projekt të qartë për punësimin e të rinjve.

“Qeveria juaj e ardhshme do të japë një vit mbështetje financiare studentëve. Kjo nuk do të jetë një skemë partiake. Ky nuk është premtim fasadë, kjo është një skemë europiane dhe do e vë në funksion që në muajt e parë. Një ekonomi e fortë varet dhe nga cilësia e punëmarrësve. Ju studioni dhe bëheni gati në bazë të degëve që studioni dhe pastaj dilni në rrugë. Mendoni të ikni. Ky është fundi i një shoqëri. Kjo është e papranueshme. T’i japim kësaj fund. Të çlirojmë votën e shqiptarëve dhe të kthejmë pushtetin politik”, tha Basha nga tenda para Kryeministrisë, shkruan gazeta Shekulli.

Më pas ai akuzoi ministrin e Arsimit Linda Nikolli, duke thënë: “Një ligj i konceptuar si një skemë vjedhje dhe shpërdorimi, si një skemë që ju varfëron ju dhe pasuron një grusht njerëzish duke përfshirë ministren e Arsimit e cila na erdhi si ministre me apartament dhe tani na ngryset dhe gdhihet në vila milionëshe. Kjo do të marrë fund që orën e parë të qeverisë së re dhe europiane që do të zgjidhni me votën tuaj”.

