12:53, 1 Qershor 2017

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka vijuar fushatën paraditen e së enjtes në Vaun e Dejës, duke ftuar simpatizantët që të drejtohen të gjithë së bashku drejt asaj që ai e quan Republika e re.

Ai ka theksuar se, “sot Shqipëria vuan nga taksat e rritura, nga çmimet e larta, nga shëndetësia copë copë dhe arsimi në kaos total”.

“Subvencione nuk ka pasur, ndihma për fermerët ka qenë zero. Shqipëria me Edi Ramën kryeministër nuk ofron asgjë, as mundësi për arsim, as për punësim por vetëm papunësi dhe taksa në universitete”, ka thënë Basha.

Ai i ka drejtuar një mesazh rivalit të tij politik duke i thënë se, “nuk do të ikësh pa dhënë llogari për bilancin e asaj që bëre dhe nuk bëre në këto 4 vite”, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

“Unë do të punoj që ditën e parë për punësimin e të rinjve. Tenderat dhe koncesionet korruptive do të anulohen, paratë do t’u kthehen shqiptarëve”, ka shtuar Basha.

