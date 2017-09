18:53, 8 Shtator 2017

Njësoj si Edi Rama, edhe Lulzim Basha mblodhi sot grupin parlamentar të Partisë Demokratike.

Në fjalën e hapur për mediat, ai ka thënë se PD nuk do të përfshihet në qeverisje, ndonëse pranoi se opozita e tyre s’ka për të qenë e lehtë.

“Nuk do të ketë asnjë ndarje pushteti dhe asnjë përfshirje të opozitës në qeveri. Opozita jonë nuk do të jetë e lehtë. Qeveria kontrollon të gjitha pushtet, por kontrollon edhe mediat dhe një pjesë të shoqërisë civile”, u shpreh Basha, shkruan Lapsi.al.

“Qëllimi i vetëm i yni është ta përmbushim me përkushtim dhe dinjitet këtë mision në interes të njerëzve, në interes të vendit tonë. Kjo është një kohë kritike për Shqipërinë. Do të përcaktohet nëse Shqipëria do ti rikthehet integrimit europian, demokracisë dhe shtetit ligjor, po do të zhytet në krimin e organizuar në bashkëpunim me elitën e korruptuar të vendit. Ne kemi tre sfida të rëndësishme. Na takon ne PD dhe deputetëve të saj që të bëhemi pengesë që vendi mos reshqasë në kaosin e autokracisë dhe kriminalitetit. Droga, krimi, korrupsioni po e vdesin cdo mundësi për zhvillim në Shqipëri dhe po izolojnë vendin. Na takon ne të ndryshojmë politiken dhe ti ofrojmë shqiptarëve alternativën e lirisë dhe demokracisë dhe do të reformojmë dhe modernizojmë PD që do ti paraprijë reformimit të sistemit politik që do fillojë nga sistemi zgjedhor. Na takon ne që të jemi jo vetëm alternativë politike, por edhe alternativa morale”, tha Basha.

