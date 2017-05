21:46, 29 Maj 2017

Gjatë takimit elektoral me simpatizantët në Lezhë, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka komentuar edhe listën e kandidatëve për deputet të kësaj force politike.

Ai është shprehur se ndryshimi vjen duke u nisur nga vetja dhe për këtë arsye ndryshoi edhe ekipin e ri fitues të 25 qershorit, shkruan gazeta Shekulli.

“Ajo që nisi më 18 shkurt dhe që vazhdon është bashkimi më i madh i shqiptarëve për republikën e re që do ë përmbysë fasadën e shëmtuar politike. Ne kemi arritur shumë gjëra, por kërkoj ndjesë edhe për mosrealizimet tona. Por ndjesa nuk mjafton, pasi duhet ndryshim. Ndryshimi vjen duke nisur me ndryshimin e vetes tonë. Ju thatë ndryshimi vjen nga vetja, dhe unë e ndryshova veten me ekipin e ri fitues të 25 qershorit”, u shpreh kryedemokrati, duke shtuar se ishte një vendim i vështirë për tu marrë, por një vendim i ardhur në kohën e duhur.

“Ishte një vendim i vështirë, por një vendim i drejtë i marrë në kohën e duhur. Vendimin që mora para dy ditësh, nuk mund t’i shtoj asgjë”, tha Basha duke shtuar se kishte bërë atë që kishte premtuar për ndryshimin e Shqipërisë.

