17:08, 31 Mars 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha e cilësoi javën që vjen si vendimatre për fitoren e kauzës së opozitës, atë të krijimit të një qeverie teknike për zgjedhje të lira e të ndershme.

“Sot dua t’ju them se nuk ka asnjë shans, zero shans që ne të pranojmë një qeveri teknike kukull. As nuk kërkojmë dhe as nuk do të pranojmë një qeveri fasadë çastin e fundit për t’i hedhur hi syve shqiptarëve”, tha Basha.

Lulzim Basha la të kuptohet se opozita mund të kërkojë edhe shtyrjen e zgjedhjeve kur komentoi dy kushtet e kryeministrit për dialog.

“Si the? Negociata me dy kushte jo qeveri teknike dhe zgjedhjet të mbahen më 18 qershor?! Po, qeveri teknike dhe: zgjedhje vetëm të lira e të ndershme, vetëm me çmontimin e krimit, vetëm kur vota e çdo shqiptari të garantohet”, tha Basha.

Kreu i opozitës vendosi dekriminalizimin si detyrën më madhore të qeverisë teknike, e cila, siç tha ai, duhet të shpërbëjë pushtetin e inkriminuar të Edi Ramës përpara se të ketë zgjedhje.

Në funksion të dekriminalizimit, kreu i opozitës tha se kishte siguruar në Maltë bashkëpunimin e shefit të EUROPOL-it.

“Të cilit i kam kërkuar një protokoll special bashkëpunimi, që do të vërtetojë jo për një muaj, as për një javë, por brenda ditës shenjat e gishtave të kriminelëve politikanë dhe politikanëve kriminelë”, tha Basha, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

Vendosmërinë e tij, Basha e tregoi edhe kur përdori kundër Edi Ramës një nga shprehjet më të njohura të kryeministrit: “Nuk ke parë asgjë akoma”.

