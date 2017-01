22:52, 6 Janar 2017

Lideri i opozitës në Shqipëri dhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka njoftuar përmes llogarisë së tij në Facebook se ka pasur një bisedë telefonike me Anita Haradinajn, bashkëshorten e liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili po mbahet në paraburgim në Francë, njofton Klan Kosova.

“Sonte në mbrëmje bisedova me Anita Haradinajn, bashkëshorten e Ramushit. I shpreha shqetësimin dhe revoltën time për këtë goditje tjetër të pabesë serbe ndaj heroit të Kosovës dhe mbështetjen time të plotë personale dhe politike. Jam i bindur se sot të gjithë shqiptarët janë me Ramush Haradinajn, pavarësisht bindjeve politike dhe përkatësive partiake”.

“Anita më tha se Ramushi është plot kurajo, dhe mbi të gjitha me besim se asgjë nuk mund të frenojë përparimin e Kosovës”, ka shkruar Basha.

Ai ka kërkuar nga qeveritë shqiptare, ajo e Shqipërisë dhe e Kosovës, që të bëjnë të pamundurën në lirimin e Haradinajt.

“I bëj thirrje qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë t’i kërkojnë Francës lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të Ramush Haradinajt, dhe të ndërpresin çdo lloj angazhimi me Beogradin deri në tërheqjen e të gjitha urdhërarresteve ndërkombëtarë të Serbisë ndaj pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës që luftuan kundër regjimit vrasës të Milosheviqit”.

Basha ka shtuar edhe se “Rama duhet të kuptojë më në fund se dorëzimi i tij para qeverisë serbe pa kushte dhe pa asnjë dobi për shqiptarët duhet të marrë fund”.

