11:08, 27 Maj 2017

Një prej figurave më të rëndësishme në Partinë Demokratike Jozefina Topalli, nuk do të jetë në listat e PD-së në zgjedhjet e 25 qershorit.

Sot, ish kryeparlamentarja e ka nisur ditën me një urim për agjërimin e muajit të Ramazanit, shkruan gazeta Shekulli.

Postimi i plotë:

Te dashur miq

Urimet me te ngrohta me rastin e fillimit

te muajit te madhnueshem te Ramazanit, per ju besimtare musliman.

Agjerim te lehte , te mbare e te pranuar.

Eshte koha per te forcuar besimin, dhembshurine , drejtesine e te vertetat.

