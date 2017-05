17:59, 30 Maj 2017

Lënia jashtë listës se zgjedhjeve të disa prej figurave historike të Partisë Demokratike, solli shumë reagime.

Majlinda Bregu duket se u ndëshkua nga kryetari i opozitës, pasi foli kundër tij, në kohën e çadrës.

Por, edhe Bregu nuk do ta lërë me kaq. Para disa ditësh ajo u pa në një restorant me figura të tjera të braktisura nga Basha, shkruan Dritare.net.

Tashmë, ata kërkojnë largimin e tij nga drejtimi i PD-së. Ndërkohë sot, ambasadorja e BE në Tiranë Romana Vlahutin ka vendosur ta kalojë drekën e të martës me Bregun.

Interesante