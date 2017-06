14:08, 4 Qershor 2017

Dalja e Edi Ramës duke luajtur basketboll është përdorur nga Lulzim Basha si simbolika se në këto 4 vite, Rama ka bërë kosha në kurriz të qytetarëve, por tashmë është koha e qytetarëve që t’i kthejnë reston.

Për të treguar se ai nuk do të jetë si Edi Rama, sërish Basha ka përdorur të njëjtën simbolikë: “Nuk do të jem kryeministri i lojrave me dorë apo me këmbë, por do të jem kryeministër i ekonomisë, kryeministri i punësimit, kryeministri i një të nesërme të sigurtë për çdo shqiptar”.

Nga Cërriku, ku prezantoi platformën e “Republikës së Re”, ku në themel të saj është ekonomia, kreu i opozitës nuk kurseu sulmet dhe kritikat për të gjithë klasën politike të 27 viteve të fundit.

“Republikë e Re që do të thotë se do t’i japim fund maskaradës së këtyre 4 viteve dhe teatrit të kukullave që është luajtur tash e 27 vite, me politikanë, me fasada, me shfaqje ku qytetarët gjithmonë kanë qenë tek “ara e Tares”, që asnjëherë nuk arritën të përfitojnë frytet e demokracisë sepse pemën e demokracisë e mori në dorë vetëm një grusht politikanësh që e përdori për pushtetin e tyre, për pasurimin e tyre, për qejfet dhe tekat e tyre, ndërsa populli mbeti me gisht në gojë”, deklaroi Basha.

Interesante