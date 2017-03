12:43, 4 Mars 2017

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka këmbëngulur se dialogu mes maxhorancës dhe opozitës do të bëhet vetëm për qeveri teknike. Ne nuk kërkojmë të hyjmë në qeveri, theksoi ai, por nuk do të ketë zgjedhje me këtë qeveri.

Hapi i parë për ndërtimin e një “republike të re” është qeveria teknike, vijoi kreu i PD-së.



