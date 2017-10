22:38, 5 Tetor 2017

Kreu i opozitës në Shqipëri, Lulzim Basha e quajti marrëzi dhe shkatërruese për ekonominë idenë e Qeverisë për të futur në sistemin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar edhe biznesin e vogël.

Duke folur në Top Story me Sokol Ballën, Basha paralajmëroi efektet e këtij vendimi, sipas tij.

“Kjo është shkatërruese për biznesin e vogël. Do të kërcënojë mbi 280 mijë vende pune që janë të lidhura drejtpërdrejtë me biznesin e vogël. I shkatërron dhe i çon në faliment total sepse biznesi i vogël nuk ka kapacitete që të angazhohet në pagesën e TVSH-së dhe rimbursimin e saj, sepse vetëm kontabilistët për t’u përfshirë në këtë veprim, do të thotë që të gjithë fitimin e vet të paguajë llogaritarin. Nuk mund të ndodhë kjo”, deklaroi ai.

Basha thotë se zgjidhja është një tjetër.

“Zgjidhja është rritja e kufirit të biznesit të vogël tek 12 milionë lekë dhe kjo do të mundësojë nga njëra anë të zgjidhet një problem i drejtë në raport me biznesin e madh për këto fatura dhe e dyta, do të çlirojë biznesin e vogël, që është shtylla e ekonomisë shqiptare që në këto ditë kaq të vështira të mos ketë një çekan tjetër mbi kokë”, tha ai.

