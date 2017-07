10:30, 21 Korrik 2017

Mundo Deportivo ka analizuar situatën e tregut të FC Barcelona.

Me largimin e mundshëm të Neymar do të ketë ndikim të rëndësishëm në merkaton hyrëse të Barcelonës. Verratti dhe Paolo Dybala janë dy emrat të cilët do të mbushnin boshllëkun e krijuar nga Neymar, shkruan Albeu.

Barca gjithashtu i është qepur përsëri Coutinhos hd eblaugranët mendojnë se këta 3 lojtarë janë të domosdoshëm nëse Neymar pranon PSG.

Interesante