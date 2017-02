20:40, 11 Shkurt 2017

Barcelona ka shkatërruar Alaves në fushën e kësaj të fundit me rezultatin 0-6, duke e dominuar totalisht takimin ndaj kundërshtarëve të saj në finalen e Kupës së Mbretit.

Një autogol, Rakitic, sërish Suarez dhe sigurisht Lionel Messi ishin autorët që vulosën fitoren e thellë të katalanasve këtë javë në La Liga ndaj një kundërshtari që deri tani ka befasuar të gjithë me paraqitjet që kishte bërë, shkruan Top Channel.

Barcelona me këtë fitore ngjitet në krye të La Liga-s me dy pikë diferencë nga Reali i Madridit, të cilët kanë luajtur 3 takime më pak se Barcelona dhe në rast fitoreje të këtyre ndeshjeve do të riktheheshin të parët me një diferencë prej 7 pikësh.

Interesante