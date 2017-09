20:15, 16 Shtator 2017

Barcelona triumfoi ndaj Getafes me rezultat 1-2, por humbi për rreth tri javë një nga pikat e forta në sulm, Ausmanne Dembele, i cili u detyrua të linte fushën në minutën e 22-të për shkak të një problemi muskular.

Formacioni i Ernesto Valverdes rrezikoi madje të linte pikë në “Coliseum Alfonso Perez”, por blerja e verës, Paulinho, rezultoi vendimtar për suksesin e bluagranave.

Ndëshkimi i Piques me karton të verdhë (10), por edhe dëmtimi i Dembelese ishin shenja të qarta se Barcelona do të vuante në këtë takim. Dhë në fakt vetëm 5 minuta pas aktivizimit të Deulofeut në vend të 20-vjecarit francez, Getafe befasoi me Shibasaki me një goditje fluturimthi që kapi në befasi portierin Ter Stegen.

Ndërhyrjet e Valverdes sollën diferencën te Barcelona në pjesën e dytë. Denis Suarez, i cili mori u aktivizua në vend të Iniestës barazoi rezultatin në minutën e 62-të, i shërbyer nga Sergi Roberto.

Me Messin jo në një ditë të mirë, takimi u zgjidh në favor të Barcelonës nga një tjetër lojtar i ardhur nga Stoli. Paulinho kishte vetëm 7 minuta në fushëm kur mori një pasim të saktë nga Messi dhe shënoi golin e fitores në një pizicion të prirët.

Barcelona në minutat e mbetura e menaxhoi me kujdes lojën, duke siguruar fitoren e katërt radhazi që e ngjit të paktën për një ditë të vetme në krye të klasifikimit.

