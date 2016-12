22:47, 27 Dhjetor 2016

Barcelona ende nuk ka arritur deri tash marrëveshje me Luis Enrique për kontratën e re.

Ata thuhet se janë duke shikuar të treg për të gjetur zëvendësuesin e tij, shkruan gazeta spanjolle Sport, transmeton Klan Kosova.

Trajneri aktual në Camp Nou është i lidhur me kontratë deri në verën e ardhshme dhe ka bërë me dije se nuk do të nxitojë për të arritur marrëveshjen e re.

Gjiganti nga La Liga do të ishte gati të fliste me trajnerët e mundshëm të ardhshëm, derisa sa Luis Enrique kalon gjashtë muajt e fundit të kontratës.

