Barcelona ka njoftuar se klubi do të mbyllet të martën, pasi që do të marrin pjesë në grevën katalunase të quajtur “Tavolina për Demokraci”.

Asnjë lojtar nuk do t’i përgjigjet stërvitjeve të martën, përderisa klubet e të rinjve po ashtu do të lejohen që të qëndrojnë në shtëpi.

Greva është thirrur pas një referendumi në pavarësinë e Katalonisë që përfundoi në kaos dhe dhunë të dielën.

FC Barcelona joins the country wide strike called for by Table for Democracy and therefore the Club will be closed tomorrow.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2017