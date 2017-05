11:55, 2 Maj 2017

Do të mbetet në “Camp Nou” e ardhmja e Marc Andre ter Stegen. Te Barcelona janë të kënaqur me paraqitjet e portierit dhe drejtuesit katalanas kanë vendosur ta “blindojnë” me një kontratë të re. Marrëveshja aktuale e gjermanit përfundon në vitin 2019, por blaugranat janë të gatshëm ta zgjasin edhe më shumë bashkëpunim mes tyre.

Mes palëve kanë nisur bisedimet dhe detajet e reja do të publikohen ditët në vijim.

