Udhëheqësit e Barcelonës janë të qartë se ata duhet të veprojnë shpejt dhe me vendosmëri sapo të konfirmohet transferimi i Neymar në Paris Saint-Germain.

Ata janë të vetëdijshëm se humbja e një lojtari të atij niveli mund të provokojë nervat e mbështetësve.

Duke ditur se lëvizja e brazilianit në ligën franceze është e pandalshme, drejtori dhe kolegët e tij kanë punuar për disa kohë në nënshkrimet që do të lehtësojnë depresionin e katalanasve.

Lojtarët e një niveli të caktuar të cilët do të tregojnë se ka jetë pasi burimet e MSN.Club thonë se ka negociata shumë të avancuara me lojtarët kryesorë dhe se ekziston një plan i përgatitur për të zbutur daljen e Neymar, shkruan Albeu.

Me paratë që Barcelona do të fitojë nga shitja, ata do të sjellin së paku dy nënshkrime të reja për të përforcuar ekipin në pozicionet kyçe.

Përparësia është të përkrahin mesfushën dhe të nënshkruajnë me një lojtar që mund të punojë në të dyja krahët.

Paulo Dybala është një shënjestrat e radarëve të katalanasve, klubi tashmë ka kontaktuar përfaqësuesit e tij.

Është bërë e ditur se argjentinasi është i gatshëm të shkojë në Barcelonë për fillimin e sezonit 2017/18.

Philippe Coutinho është një tjetër objektiv por ai do të jetë më i vështirë për të blerë.

Jurgen Klopp ka bërë të qartë se ata nuk do ta lënë atë të largohet, kështu që nëse braziliani dëshiron të bashkohet me Barcelonën, ai do të jetë i detyruar të bëjë një kërkesë transferimi.

