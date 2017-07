10:30, 5 Korrik 2017

Barcelona dhe Lionel Messi më në fund kanë arritur një marrëveshje dhe lojtari do të ripërtërijë kontratën e tij me klubin katalanas deri në vitin 2021, me një opsion tjetër prej një viti.

Sa i përket klauzolës së lirimit të Argjentinës, sipas marrëveshjes së re do të vendoset në 300 milionë euro. Për Blaugranën, kjo është një lehtësim pasi ata tani mund të përqëndrohen tërësisht në merkaton e tyre të verës, tani që ylli i ekipit ka vulosur të ardhmen e tij në Camp Nou.

30-vjeçari, i cili momentalisht po shijon muajin e mjaltit pas dasmës së së premtes, do të vendosë një marrëveshjen e re javën e ardhshme kur të kthehet në Katalonjë për t’u bashkuar me shokët e tij për fillimin e para sezonit.

