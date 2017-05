14:26, 11 Maj 2017

Kontrata e Lionel Messit është prioriteti i Barcelonës këtë verë si dhe zëvemdësimi për Luis Enriquen, por ndër këto është edhe transferimi i Oriol Romeus nga Southampton.

Një nga pozicionet që drejtori i Barcelonës, Robert Fernandez do të fokusohet, është pozita e mbrojtësit të djathëtë, që as Sergi Roberto e as Aleix Vidal nuk mund ta mbulonin zbrazëtirën të cilin e la Dani Alves kur iku për në Juventus.

Barcelona ia ka bërë të ditur Romeus interesimin për të dhe e ka informuar që ai i përshtatet imazhit të cilin ata po e kërkojnë; një lojtar fizik që është i mirë me topin, diçka që ai e ka mësuar gjatë kohës së tij në La Masia nga vitet 2004-2011.

