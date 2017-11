Gjiganti katalunas është duke e pëcjellur me kujdes mbrojtësin e talentuar holandez, të cilin planifikon ta blejë në fund të këtij edicioni

17:33, 7 Nëntor 2017

Barcelona e ka identifikuar mbrojtësin 18 vjeçar të Ajax, Matthijs de Ligt si cakun kryesor për të përforcuar mbrojtjen verën tjetër.

Raporti thotë se Javier Mascherano dhe Thomas Vermaelen me gjasë do të largohen nga Camp Nou në fund të edicionit dhe katalunasit nuk duan probleme me vijën e fundit.

I riu i Palmeiras, Yerry Mina, po përcillet po ashtu nga skuadra katalunase, si alternativë tjetër e qëndrueshme.

