18:04, 31 Gusht 2017

Barcelona do të nënshkruajë me Philippe Coutinho dhe Angle Di Maria, megjithëse sapo ka arritur akord me Ousmane Dembele.

Katalunasit duan më shumë potencë në radhët e tyre dhe do të vazhdojnë të përcjellin yjet e Liverpool dhe PSG para fundit të afatit kalimtar veror.

Interesante