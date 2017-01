11:00, 16 Janar 2017

Barcelona është gati të bëjë gjithçka që është e nevojshme, vetëm e vetëm për ta mbajtur edhe më tej në klub superyllin, Lionel Messi.

Këtë e ka thënë presidenti i klubit katalanas, Josep Bartomeu.

Kontrata aktuale e argjentinasit skadon më 2018 dhe drejtori sportiv, Oscar Grau ka paralajmëruar se marrëveshja e re mund të pezullohet për shkak të rregullave të reja mbi shpenzimet në La Liga.

Katalanasit veç se kanë negociuar marrëveshjet e reja me Luis Suarez dhe Neymar dhe tash presin vetëm edhe arritjen e marrëveshjes me Messi për të vazhduar me treshen në sulm e njohur si MSN./Klan Kosova/

Interesante