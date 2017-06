11:30, 17 Qershor 2017

Duket se Barack Obama sapo zbuloi gjininë e binjakëve të Beyonce dhe Jay Z!

Ish-presidenti amerikan kohëve të fundit foli për miqësinë e tij me reperin, transmeton Klan Kosova.

Obama u hap për mënyrën se si dy burrat nuk kishin një baba dhe se si të dy i duan vajzat e tyre.

“Jay dhe unë jemi budallenj për vajzat tona. Edhe pse, ai do të më rrah sapo të vijnë binjakët e tyre”, tha Obama.

Fansat po spekulojnë se kjo do të thotë që Beyonce dhe Jay Z po presin dy vajza të vogla. Atëherë, çifti do të bëhet me tre vajza, në krahasim me dy vajzat e Barack Obama’s.

Vetëm koha do na tregoj nëse ish-presidenti amerikan e theu lajmin.

Interesante